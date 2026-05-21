Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил нисходящий импульс вечера среды вслед за подешевевшей нефтью (июльский фьючерс на нефть Brent торгуется ниже $106 за баррель) на надеждах на деэскалацию на Ближнем Востоке, также сдерживают покупателей неоднозначные данные Росстата по инфляции и новости о негативном решении менеджмента "Газпрома" по годовым дивидендам.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 МосБиржи составил 2631,95 пункта (-0,3%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "АЛРОСА" (-1,2%), "Татнефти" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 мая, составляет 70,9509 руб. (-34,17 копейки).

Вечером в среду стало известно, что совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Компания в последние годы не выплачивает дивиденды акционерам. В апреле "Газпром" опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2025 год. Аналитики были едины во мнении, что ожидать выплаты дивидендов компании за 2025 год не стоит.

Подешевели также акции "Русала" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Полюса" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подросли акции "Норникеля" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, цены потребителей на неделе с 13 по 18 мая (за 6 дней из-за праздника) снизились на 0,02% после роста цен на 0,07% с 5 по 12 мая (за 8 дней), снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. Исходя из данных за 18 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 мая замедлилась до 5,47% с 5,56% на 12 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Также Росстат сообщил в среду, что цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 6,1% после повышения на 2,0% в марте и на 0,5% в феврале. Динамика цен производителей в апреле значительно превысила ожидания рынка: опрошенные "Интерфаксом" в начале мая аналитики прогнозировали рост на 0,1%. В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в апреле подскочили на 32,0% месяц к месяцу (в марте - рост на 4,7%). В сфере добычи нефти и природного газа они выросли на 56% (месяцем ранее - плюс 7,5%).

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник обсудили по телефону ситуацию с урегулированием ситуации вокруг Ирана, причем лидеры придерживались разных точек зрения в отношении дальнейших действий, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на источники. Один из источников отметил, что после разговора Нетаньяху был "крайне встревожен".

По словам источника, Трамп сказал Нетаньяху, что посредники работают над "декларацией о намерениях", которую США и Иран официально подпишут для окончания войны и для начала 30-дневного периода переговоров по темам вроде иранской ядерной программы и открытия Ормузского пролива. Два израильских источника пояснили, что лидеры спорили о том, что делать дальше, отмечает Axios.

По данным портала, Нетаньяху настроен очень скептически в отношении продолжения переговоров, желает возобновления боевой операции для дальнейшего сокращения иранского военного потенциала и уничтожения важнейшей инфраструктуры страны. Однако Трамп заявляет, что соглашения все еще можно достичь, хотя не отрицает возможности возобновления военных действий. Также один израильский собеседник портала рассказал, что в предстоящие недели Нетаньяху хочет прибыть в Вашингтон для встречи с Трампом.

Тем временем, по словам источников, Катар и Пакистан при содействии Саудовской Аравии, Турции и Египта в последние дни составляли обновленный вариант мирных предложений, который бы сблизил позиции Вашингтона и Тегерана. Переработанный проект поступил США и Ирану. Представитель властей одной арабской страны также сказал порталу, что ранее на этой неделе Катар направил делегацию в Тегеран для обсуждения данных предложений.

Однако в среду в МИД Ирана заявили, что переговоры идут на основе иранских предложений из 14 пунктов. В ведомстве отметили, что США должны прекратить перехват иранских судов, разморозить фонды Ирана, а Израиль обязан прекратить боевые действия в Ливане. При этом в Тегеран во второй раз меньше чем за неделю прибыл глава МВД Пакистана Мохсин Накви для помощи в диалоге, отметили в МИД.

Президент США Трамп заявил, что Вашингтон не давал согласия на ослабление санкций против Ирана на время переговоров сторон. "Нет. Я в самом деле не буду такого делать, пока они не подпишут соглашения (...). Мы ничего не предлагали", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее на этой неделе иранское агентство "Тасним" со ссылкой на источник передало, что Вашингтон согласился временно отменить санкции в отношении иранской нефти и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках настроения улучшились благодаря надеждам на возможное скорое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке, которые, однако, еще нужно будет подтвердить фактами.

Рынок акций РФ пока не получил новых обнадеживающих сигналов после встречи лидеров России и Китая. Теперь инвесторы в РФ, вероятно, вернутся к оценке корпоративных факторов, а также будут ждать новостей в отношении украинского конфликта и возможной траектории движения ключевой ставки ЦБ, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, ранее на неделе отечественный фондовый рынок был воодушевлен ожиданиями итогов визита президента РФ в Китай, однако после его завершения энтузиазм исчерпался в связи с недостатком конкретики по достигнутым договоренностям. Кроме того, не в пользу российского рынка сыграла подешевевшая нефть на надеждах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Акции "Газпрома" просели из-за того, что договоренности с КНР по проекту "Сила Сибири 2" оказались недостаточно финализированными - инвесторам не хватило конкретики и деталей, что привело к фиксации прибыли по бумагам концерна. С технической точки зрения в краткосрочной перспективе вероятно дальнейшее движение индекса МосБиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, считает Саидова.

В США накануне индексы акций выросли на 1,1-1,5% после снижения по итогам трех предыдущих сессий. Инвесторы ожидали отчетности Nvidia, которая опубликовала результаты после окончания основной торговой сессии. Анализ данных компании позволит инвесторам понять, остается ли спрос на ИИ-инфраструктуру достаточно сильным, чтобы поддерживать высокие цены на акции в технологическом секторе.

Также поддержку рынку оказало снижение доходности 10-летних гособлигаций США в среду после того, как она повышалась три дня подряд и достигла максимума за 16 месяцев.

Опасения руководителей Федеральной резервной системы относительно ускорения темпов роста потребительских цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке усилились, и все большее число из них допускает возможность повышения процентной ставки, следует из протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC).

Члены FOMC на заседании в конце апреля "в целом пришли к выводу", что им необходимо будет сохранять процентную ставку на прежнем уровне дольше, чем предполагалось ранее. При этом "подавляющее большинство" отметило повышенный риск того, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% позже, чем они предполагали, говорится в документе.

Участники встречи полагают, что "высокие цены на энергоносители продолжат оказывать повышающее давление на общую инфляцию в краткосрочной перспективе", сообщается в протоколе. Почти все члены комитета указали на наличие "риска того, что конфликт на Ближнем Востоке может продолжаться в течение длительного периода, или что даже после окончания конфликта цены на нефть и другие сырьевые товары могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось".

"Несколько участников отметили, что ценовое давление, связанное с крупными инвестициями в ИИ, вероятно, приведет к росту себестоимости в ряде отраслей", - отмечается в сообщении.

Апрельское заседание ФРС стало последним под председательством Джерома Пауэлла, который проработал в этой должности восемь лет. На следующей встрече руководства Федрезерва, которая назначена на 16-17 июня, возглавлять его будет Кевин Уорш. Аналитики не предполагают, что в следующем месяце ФРС примет решение о каком-либо изменении ставки. На текущем уровне ставка находится с декабря 2025 года, когда она была снижена на 25 б.п.

В Азии утром в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 3,6%, австралийский индекс ASX - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 7,9%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng топчутся на уровне среды), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются после обвала накануне на заявлениях президента США Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в четверг составила $105,78 за баррель (+0,7% и -5,6% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $99,09 за баррель (+0,8% и -5,7% накануне).

Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщило агентство Bloomberg. Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран.

Между тем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.