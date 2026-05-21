Минфин 28 мая проведет сбор заявок на 10-летние ОФЗ в юанях

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минфин на следующей неделе проведет сбор заявок на новый выпуск государственных ценных бумаг РФ, номинированных в китайских юанях.

Инвесторам будет предложен выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом со сроком до погашения 10 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тысяч китайских юаней, сообщило министерство.

Объем эмиссии и ставка купонного дохода по выпуску будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 28 мая. Техразмещение новых долговых бумаг пройдет 3 июня.

Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.

Сбор книги заявок будет проходить через букбилдер "Московской биржи", организаторами размещения выступят Газпромбанк (агент), Сбербанк и "ВТБ Капитал трейдинг".

Минфин в минувшем декабре разместил два дебютных выпуска ОФЗ, номинированных в юанях. Инвесторам были предложены бонды со сроками обращения 3,2 года и 7,5 года. Объем выпуска с погашением в феврале 2029 года составил 12 млрд юаней, выпуска с погашением в июне 2033 года - 8 млрд юаней. Ставки купонов были установлены на уровне 6% и 7% годовых соответственно. Минфин проводил размещение нового инструмента одновременно с погашением выпуска суверенных евробондов в евро и замещающих его бумаг, что позволило инвесторам переложиться в юаневые ОФЗ.

Глава департамента госдолга ведомства Денис Мамонов, комментируя дебютную сделку в этой валюте, отмечал, что Минфин готов размещать ОФЗ в юанях ежегодно в объемах, примерно сопоставимых с погашаемыми выпусками суверенных облигаций в долларах и евро, при наличии спроса со стороны рынка. Как раз на следующей неделе Минфин должен погасить выпуск замещающих облигаций на $2,3 млрд и незамещенный остаток евробондов на $700 млн.

В апреле этого года Мамонов говорил, что Минфин будет принимать решение о выходе на рынок с новыми ОФЗ в юанях, учитывая конъюнктуру рынка, и может как выйти в мае, так и отложить эти планы "на пару месяцев". По его словам, министерство ставит себе цель в этом году дополнить кривую ОФЗ в юанях еще двумя точками - 5 и 10 лет. "Если мы это сможем сделать в этом году, тогда я буду считать, что мы по линии ОФЗ в юанях отработали хорошо", - сказал глава департамента госдолга.

Газпромбанк Минфин ОФЗ Сбербанк Денис Мамонов ВТБ Капитал трейдинг Московская биржа
