Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании.

Согласно положению о дивидендной политике, при определении размера дивидендов принимается во внимание "циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности", напомнил "Норникель".

"Мы приветствуем решение совета директоров, который поддержал решение не выплачивать дивиденды. В период высокого уровня макроэкономической нестабильности мы полагаем правильным направлять свободные средства на усиление финансовой устойчивости компании, инвестиции в надежность и безопасность производства и снижение уровня долговой нагрузки", - прокомментировал решение совета первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев.

Годовое собрание акционеров пройдет 30 июня. Дата, на которую определяются акционеры, имеющие право голоса при принятии решений, - 5 июня.

ГМК "Норникель" после окончания срока действия 10-летнего соглашения акционеров в 2023 году рассчитывает дивиденды из скорректированного свободного денежного потока, а не EBITDA. Дивиденды за 2024 год "Норникель" не выплачивал на фоне значительного сокращения FCF, хотя по итогам позапрошлого года cкорректированный FCF вернулся в положительную зону (составив $335 млн). Тогда менеджмент принял решение о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств.

В 2025 году скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" вырос до $1,481 млрд.

Между тем, по мнению главы ГМК Владимира Потанина, вопрос о выплате "Норильским никелем" дивидендов за 2025 год "непрофессионально" рассматривать только на основании финансовых показателей, не учитывая возможность направить денежный поток на погашение долга или реализацию проектов роста из инвестпрограммы.

"Потенциал (для выплаты - ИФ) существует, денежный поток есть. Но как мы его будем распределять - мы еще тщательно обсудим, посмотрим на обстановку", - говорил Потанин.

По словам президента "Норникеля", в нынешних условиях, когда обслуживание долга уже несколько лет очень дорого, "направление свободного денежного потока на снижение долговой нагрузки как никогда рассматривается в качестве одного из основных приоритетов". Такой путь распоряжения денежным потоком наиболее оправдан как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения стабильности компании, считает глава ГМК.

Еще одним фактором является выплата дивидендов миноритарным акционерам дочерней ГРК "Быстринское" ("Интеррос" - 37% и Hopu Investment - 13%), говорил ранее Сергей Малышев (слова которого распространяла компания). "Норникель" имеет обязательства в соответствии с акционерным соглашением по Быстринскому ГОКу, который принадлежит "Норникелю" (50%), "Интерросу" Потанина и китайскому фонду Hopu.

Формула скорректированного свободного денежного потока, который является базой для дивидендов "Норникеля", предполагает вычет из стандартного FCF уплаченных процентов, арендных платежей и дивидендов неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа. "Норникель" полностью консолидирует результаты Быстринского ГОКа, однако дивиденды неконтролирующим акционерам ГОКа представляют собой реальный отток средств из холдинга, поэтому эту сумму вычитают из консолидированного свободного денежного потока. По итогам 2025 года объем дивидендов, выплаченных неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа, как следует из отчетности, составил $230 млн.

Ранее Потанин говорил, что "не уверен" в перспективах выплаты дивидендов по итогам 2025 года, а вот в 2026 году ситуация, по его словам, может измениться.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback). "Интеррос" Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля", "Русал" - 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float - около 33%.