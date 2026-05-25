Прямые иностранные инвестиции в Европу упали в 2025 году на 7%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в Европу в 2025 году упали на 7%, сообщается в отчете консалтинговой фирмы Ernst & Young (EY).

"В глобальном масштабе геополитическая нестабильность и макроэкономическая неопределенность поддерживают осторожные настроения инвесторов. Это отражается и в Европе: 41% респондентов назвали геополитическую напряженность и конфликты главным риском для привлекательности Европы для инвесторов в течение следующих трех лет - по сравнению с 35% в 2025 году и 27% в 2024 году", - говорится в исследовании.

Более трети (35%) респондентов называют ключевыми проблемами замедление темпов экономического роста, увеличение государственного долга и инфляционное давление, вызванное скачком цен на энергоносители.

Однако несмотря на неопределенную глобальную обстановку, Европа остается устойчивым и привлекательным местом для иностранных инвестиций. В 2025 году регион привлек более 5 тыс. новых проектов, и большинство опрошенных руководителей (60%) ожидают, что привлекательность Европы улучшится в течение следующих трех лет.

"Это отражает сохраняющуюся уверенность в долгосрочных фундаментальных факторах региона, включая его инфраструктуру и большой потенциальный рынок", - отмечается в отчете.

ПИИ во Францию в 2025 году упали на 17%, в Великобританию - на 14%.

Инвестиции в Германию сократились на 10% - до минимума за 17 лет, при этом снижение было зафиксировано по итогам восьмого года подряд. В число причин этого входят высокие налоги, значительные затраты на рабочую силу и энергию, а также отсутствие реформ в сфере жестких бюрократических процедур. Большинство инвесторов в ФРГ были из США, тогда как ранее первое место занимал Китай.

"В то время как Франция и Великобритания, по крайней мере временами, демонстрировали восходящую тенденцию, германская экономика на протяжении многих лет движется только в одном направлении: вниз, - заявил глава EY Germany Хенрик Алерс. - Слабые показатели продаж и прибыли в сочетании с неопределенными экономическими условиями вынуждают многие компании откладывать или полностью отменять инвестиции".

ПИИ в Польшу в 2025 году выросли на 10%, в Испанию - на 7%, в Турцию - на 20%.

Более половины (54%) руководителей планируют создать или расширить свою деятельность в Европе в течение следующего года. Однако это хуже показателей за два предыдущих года (59% и 72% соответственно).

Инвестиции в европейские оборонные проекты выросли на 84% в 2025 году, при этом семь из них реализуются в Германии. FDI в сфере ИИ подскочили почти вдвое (на 96%), в низкоуглеродный энергетический сектор - на 25%.

ПИИ в сфере производства медицинского оборудования уменьшились на 28%, в химической промышленности - на 19%, в автомобильной отрасли - на 11%.

