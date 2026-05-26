В Киргизии ввели госрегулирование цен на ГСМ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии приняло постановление о мерах по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, документ подписал премьер-министр Адылбек Касымалиев.

В соответствии с этим постановлением, с 25 мая по 30 сентября государство будет субсидировать импорт бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Для этого установлены фиксированные закупочные цены на импортируемое топливо: бензин Аи-92 - $860 за тонну; Аи-95 - $940 за тонну; дизельное топливо - $950 за тонну; сжиженный газ - $575 за тонну.

Разницу между рыночной стоимостью топлива и установленными ценами государство намерено компенсировать импортерам через субсидии.

Налоговой службе поручено отсрочить сроки уплаты акцизов на бензин, дизель и газ до 20-го числа следующего месяца.

Министерству экономики поручено временно ввести государственное регулирование цен на ГСМ с установлением максимальной розничной стоимости.

Одновременно с этим правительство приостановило действие ограничений на ввоз нефтепродуктов автотранспортом.

