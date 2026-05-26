Участники проекта Baleine на шельфе Кот-д'Ивуара одобрили инвестиции для роста добычи

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Итальянская Eni и ее партнеры: ивуарийская Petroci и швейцарско-нидерландская Vitol - утвердили окончательное инвестиционное решение (FID) для третьей фазы проекта разработки нефтегазового месторождения Балейн (Baleine) на шельфе Кот-д'Ивуара, сообщила Eni.

Ожидается, что разработка третьей фазы увеличит добычу нефти с 60 тысяч баррелей в сутки до 150 тысяч б/с, газа - с 80 млн куб. футов в сутки до 200 млн куб. ф/с (2,3-5,66 млн куб. метров в сутки).

Проект предусматривает строительство нового плавучего комплекса по производству, хранению и отгрузке (FPSO). Весь произведенный газ будет направлен на внутренний рынок Кот-д'Ивуара для производства электроэнергии.

Baleine считается одним из крупнейших нефтегазовых месторождений, открытых в Западной Африке за последние годы. Оно было обнаружено в 2021 году, а промышленная добыча началась в 2023 году.

Eni работает в Кот-д'Ивуаре с 2015 года. В Baleine итальянской компании принадлежит 47,25%, Vitol - 30%, Petroci - 22,75%. В январе 2026 года Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) подписала соглашение с Eni о приобретении у нее 10%-й доли участия в проекте. Реализация соглашения и закрытие сделки зависят от получения необходимых разрешений регулирующих органов, а также от выполнения других стандартных условий.

Eni SOCAR Vitol Кот-д'Ивуар Baleine Petroci Италия
