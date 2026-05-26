Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" пройдет 29 июня, впервые с 2019 г. - в очной форме

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" назначено на 29 июня, впервые с 2019 года оно пройдет в форме очного присутствия, совмещенного с заочным голосованием.

Собрание пройдет в офисном здании "Аэрофлота" в Москве, говорится в сущфакте компании. Реестр для участия закроется 5 июня. При этом возможности дистанционного участия не предусмотрено. Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании - 26 июня.

Повестка собрания, как и рекомендация совета директоров по дивидендам, пока не публиковались.

До этого последние шесть лет годовое собрание акционеров "Аэрофлота" проходило в заочной форме.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

