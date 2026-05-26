Депутаты ГД подготовили законопроект об ограничении имущественных выплат в ОСАГО в 400 тыс. руб.

Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который позволяет закрепить решение Конституционного суда РФ, вынесенное во вторник, в виде прямой нормы в законе об ОСАГО, сообщил "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Речь идет о решении КС, запрещающем в ходе судебных разбирательств присуждать выплату более зафиксированного законом об ОСАГО лимита имущественных выплат в размере 400 тыс. рублей.

Таким образом, по словам Уфимцева, в законе об ОСАГО появится норма прямого действия, которая закрепляет данное положение.

Глава РСА уточнил, что свое решение КС по этой теме принимал с учетом сформировавшейся правоприменительной практики в сегменте ОСАГО.

"Вместе с тем анализирует и консолидирует правоприменительную практику Верховный суд. РСА планирует обратиться в ВС с просьбой о пленуме по вопросам ОСАГО до конца года", - сказал Уфимцев.

Вместе с тем решение КС, принятое во вторник, потребует еще одного шага - определения того, как предстоит действовать страховщикам в отношении тех споров, которые в настоящее время ведутся в судах, а также тех споров, в отношении которых были приняты недавно решения, противоречащие выводам КС.

Как сообщалось, КС рассматривал обращение компании "Т-страхование", которая ставила под сомнение конституционность решений, вынесенных рядом судов, о законности взыскания со страховщиков по спорам в ОСАГО сумм, превышающих лимит выплат, установленный законом об ОСАГО. Как пояснили "Интерфаксу" представители страховщиков ОСАГО, превышение выплат над установленным лимитом по решению судов могло быть значительным в ряде случаев и достигало 1 млн рублей при установленном лимите в 400 тыс. рублей.