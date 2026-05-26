Просроченная кредиторская задолженность сельского хозяйства к 1 апреля снизилась на 27%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Просроченная кредиторская задолженность сельского хозяйства, по данным на 1 апреля 2026 года, составила 62 млрд рублей против 84,5 млрд рублей на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Банка России.

Таким образом она снизилась почти на 27%.

Но этот показатель выше, чем на 1 марта 2026 года, - 58,3 млрд рублей.

В пищепроме просроченная кредиторская задолженность на 1 апреля этого года составила 49,3 млрд рублей, что на 16,5% больше, чем годом ранее (42,3 млрд рублей), и выше, чем на 1 марта 2026 года (47,2 млрд рублей).

Кредитование отрасли в марте активизировалось. За этот месяц было привлечено кредитов на 203,6 млрд рублей против 88,4 млрд рублей в феврале. Но этот показатель ниже марта прошлого года - 268,1 млрд рублей.

В целом кредиторская задолженность сельского хозяйства к 1 апреля достигла более 3,2 трлн рублей против 3 трлн рублей на 1 марта. По данным на 1 апреля 2025 года, кредиторская задолженность составляла около 3,1 трлн рублей.

В материалах эти данные указаны в строке "сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".