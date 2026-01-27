Продажи автомобилей в ЕС в 2025 году выросли на 1,8%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в прошлом году увеличились на 1,8% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 10,822 млн по сравнению с 10,631 млн в 2024 году.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в 2025 году увеличилось на 2,4% до 13,271 млн. Рост фиксируется по итогам третьего года подряд, однако продажи остаются примерно на 15% ниже допандемийного уровня.

Реализация электромобилей в Евросоюзе подскочила на 29,9% до 1,88 млн единиц, а их доля в общем объеме продаж достигла 17,4% против 13,6% годом ранее. Продажи подключаемых гибридных автомобилей (plug-in hybrid) взлетели на треть до 1,015 млн, обычных гибридов (hybrid electric) - на 13,7% до 3,733 млн. Первая группа автомобилей отличается от второй более емкой батареей.

В то же время продажи машин с бензиновыми двигателями сократились на 18,7% до 2,88 млн, машин на дизельном топливе - на 24,2% до 960 тыс. Их совокупная доля рынка упала до 35,5% с 45,2% в 2024 году.

Совокупные продажи автомобилей в Германии, крупнейшем авторынке Европы, выросли в прошлом году на 1,4% до 2,858 млн. В Великобритании продажи увеличились на 3,5% до 2,02 млн, во Франции - сократились на 5% до 1,632 млн, в Италии - понизились на 2,1% до 1,525 млн, в Испании - подскочили на 12,9% до 1,149 млн.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС выросли на 5,5% до 2,989 млн, Renault - на 5,6% до 1,24 млн, тогда как Stellantis сократила продажи на 4,7% до 1,66 млн.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG увеличил поставки на 6,4%, его основной конкурент Mercedes-Benz - на 1,5%.

Реализация автомобилей южнокорейской Hyundai Group сократилась на 3,1%, японской Toyota Group - на 6,3%, американской Ford Motor - на 2,3%.

Американский производитель электромобилей Tesla сократил продажи в Евросоюзе в прошлом году на 37,9% до 150,5 тыс. Тем временем реализация китайской BYD Co. подскочила в 3,3 раза до 128,8 тыс. автомобилей.