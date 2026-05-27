Безработица в Финляндии достигла максимума за 11 лет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в Финляндии в апреле повысился до 11,6% по сравнению с 11,1% в марте, обновив максимум с мая 2015 года, говорится в сообщении статистического агентства страны.

Число безработных в стране с численностью около 5,7 млн человек за месяц выросло на 48 тыс. и достигло 336 тыс.

Безработица с поправкой на сезонные факторы в прошлом месяце составила 10,6%. Представитель статистического ведомства подтвердил агентству Bloomberg, что это максимум с 2000 года.

"Затянувшийся кризис на Ближнем Востоке и слабый спрос на летних рабочих повышают риски того, что восстановление рынка труда откладывается, - сказал старший экономист торговой палаты Финляндии Юкка Аппелквист. - Вероятно, хороших новостей придется ждать до осени".