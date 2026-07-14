Уолл-стрит начала неделю снижением, индекс Nasdaq потерял больше 1,5%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник.

Давление на рынок акций оказали признаки новой эскалации на Ближнем Востоке. В воскресенье американские военные нанесли четвертый за неделю удар по Ирану, а иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник атаковал объекты на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым "до дальнейшего уведомления" и подчеркнул, что ответные операции продолжаются.

Тем временем в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана.

"Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход", - написал президент.

Он подчеркнул, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, однако США намерены - за плату - играть роль гаранта судоходства в проливе. По словам Трампа, Штаты будут взымать "компенсацию" в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов, чтобы возместить расходы на обеспечение безопасности.

Негативные настроения инвесторов сказались на акциях производителей чипов памяти. Цена бумаг Micron Technology Inc. опустилась на 4,4%, Western Digital Corp. - на 4,6%, Seagate Technology - на 5,5%, Sandisk Corp. - более чем на 12%.

Тем временем цены на нефть резко выросли, а вслед за ними - капитализация ведущих нефтедобывающих компаний Chevron Corp. (+3,3%) и Exxon Mobil (+4,1%).

Котировки бумаг южнокорейского чипмейкера SK Hynix в Нью-Йорке упали на 9,3% после скачка на 12,8% в минувшую пятницу.

На этой неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности, свои финпоказатели за минувший квартал представят ведущие банки страны JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также такие компании, как Netflix Inc., Johnson & Johnson и UnitedHealth Group.

Аналитики LSEG предполагают, что чистая прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, в апреле-июне подскочила в среднем на 23,7% в годовом выражении.

Также участники рынка ждут ключевых статданных по американской экономике. Данные об июньской инфляции (индекс CPI) будут обнародованы во вторник, о динамике розничных продажах - в четверг.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш во вторник проведет свое первое после назначения на должность выступление в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, а в среду он выступит в банковском комитете Сената.

Капитализация Mastercard Inc. поднялась на 2,1% на сообщении Financial Times о том, что компания рассматривает возможность продажи мажоритарной доли в британском подразделении Vocalink местным банкам.

Рыночная стоимость Intel Corp. опустилась на 6,1%. Американский чипмейкер анонсировал инвестиции в размере 5 млрд евро в расширение мощностей по выпуску чипов в Ирландии на фоне устойчивого роста спроса на компоненты для поддержки ИИ-разработок.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,26% и составил 52498,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,79% - до 7515,34 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,55% и завершил торги на уровне 25873,18 пункта.