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Нефть Brent подорожала до $84,78 за баррель

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать после резкого скачка цен накануне на фоне значительной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что американские силы возобновят морскую блокаду Ирана. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 по московскому времени вторника.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $84,78 за баррель, что на $1,48 (1,78%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они подорожали на $7,29 (9,59%), до $83,3 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,62 (2,07%), до $79,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $6,73 (9,42%), до $78,14 за баррель.

Котировки обоих контрактов находятся на максимумах с 17 июня - с момента подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который должен был остановить военные действия в регионе.

CENTCOM также сообщило, что Штаты нанесли очередную серию ударов по военным целям по всему Ирану в ночь на вторник.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в свою очередь заявил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по объектам базы Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки.

Также стало известно, что два принадлежащих ОАЭ нефтетанкера подверглись иранским ударам в районе Ормузского пролива в территориальных водах Омана. В результате атаки на танкер Mombasa погиб один из членов команды, восемь получили ранения. Судам был причинен значительный материальный ущерб.

"Новая эскалация конфликта, в том числе возобновление Штатами блокады иранских портов и ответные действия Ирана, явно приносит новые риски на нефтяной рынок", - отмечает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Brent WTI Иран
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