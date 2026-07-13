Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Представители примерно десяти штатов США намерены уже в понедельник подать иск в суд с целью заблокировать сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery (WBD), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, антимонопольный иск будет подан в федеральный суд.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. WBD владеет, в частности, киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и стриминговым сервисом HBO Max, а также развлекательными, спортивными и новостными каналами, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery.

Министерство юстиции США в июне одобрило сделку Paramount с WBD, посчитав, что она не нанесет ущерб конкуренции или потребителям. Ведомство не выявило потенциальных негативных последствий сделки для рынка стриминговых видеосервисов и традиционного телевидения, а также киноиндустрии.

Однако юристы некоторых штатов после нескольких месяцев ее изучения начали готовить исковое заявление, чтобы заблокировать слияние, передает агентство. Калифорния, где сосредоточена значительная часть американской киноиндустрии, возглавляет эти усилия.

Против сделки выступают многие представители Голливуда, в том числе, актеры, режиссеры, продюсеры и сценаристы, которые опасаются, что объединение компаний приведет к сокращению числа рабочих мест, росту затрат на производство контента и сокращению выбора для зрителей.

Еврокомиссия и британский антимонопольный регулятор продолжают рассмотрение сделки. В начале текущего месяца Paramount представила на рассмотрение Еврокомиссии ряд предложений, которые должны снять опасения регулятора в отношении последствий сделки для конкуренции.