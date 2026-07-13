Поиск

Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Представители примерно десяти штатов США намерены уже в понедельник подать иск в суд с целью заблокировать сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery (WBD), сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, антимонопольный иск будет подан в федеральный суд.

Paramount и WBD согласовали условия сделки, в рамках которой последняя была оценена в $81 млрд ($110 млрд с учетом долга), в конце февраля. WBD владеет, в частности, киностудией Warner Bros., телеканалом HBO и стриминговым сервисом HBO Max, а также развлекательными, спортивными и новостными каналами, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery.

Министерство юстиции США в июне одобрило сделку Paramount с WBD, посчитав, что она не нанесет ущерб конкуренции или потребителям. Ведомство не выявило потенциальных негативных последствий сделки для рынка стриминговых видеосервисов и традиционного телевидения, а также киноиндустрии.

Однако юристы некоторых штатов после нескольких месяцев ее изучения начали готовить исковое заявление, чтобы заблокировать слияние, передает агентство. Калифорния, где сосредоточена значительная часть американской киноиндустрии, возглавляет эти усилия.

Против сделки выступают многие представители Голливуда, в том числе, актеры, режиссеры, продюсеры и сценаристы, которые опасаются, что объединение компаний приведет к сокращению числа рабочих мест, росту затрат на производство контента и сокращению выбора для зрителей.

Еврокомиссия и британский антимонопольный регулятор продолжают рассмотрение сделки. В начале текущего месяца Paramount представила на рассмотрение Еврокомиссии ряд предложений, которые должны снять опасения регулятора в отношении последствий сделки для конкуренции.

HBO Warner Bros Discovery Калифорния США Paramount Skydance Corp Голливуд Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

 Международная морская организация ждет разъяснений Трампа по Ормузскому проливу

Каллас назвала неприемлемыми атаки Ирана на торговые суда и соседние страны

Суд США разрешил подачу исков против производителя Tylenol по делу о риске аутизма

 Суд США разрешил подачу исков против производителя Tylenol по делу о риске аутизма

Представители ряда штатов намерены заблокировать через суд сделку Paramount по покупке WBD

Страны ЕС 15 июля попытаются согласовать вопрос о потолке цены для российской нефти

Страны Европы договорились с Киевом о создании противоракетной коалиции

 Страны Европы договорились с Киевом о создании противоракетной коалиции

Глава VW допустил сокращение еще 50 тысяч рабочих мест для экономии

Котировки Brent поднимались выше $80 за баррель

Трамп объявил о восстановлении Штатами морской блокады Ирана

 Трамп объявил о восстановлении Штатами морской блокады Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3079 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10498 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов