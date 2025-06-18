Банк UBS отметил, что рост благосостояния в мире ускорился до 4,6% в 2024 году

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Благосостояние домохозяйств в мире в 2024 году выросло на 4,6% в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка UBS.

Годом ранее рост показателя составил 4,2%.

Швейцария остается страной с самыми богатыми жителями ($687,2 тыс. в среднем), на второе место с четвертого поднялись США ($620,7 тыс.), третье место по-прежнему занимает Гонконг ($601,2 тыс.), а на четвертую строчку со второй переместился Люксембург ($566,7 тыс.). Пятерку замыкает Австралия ($516,6 тыс.).

Тем временем лидером по медианному показателю благосостояния граждан является Люксембург, тогда как Швейцария по этому показателю занимает в рейтинге 7-е место, а США - 15-е.

В прошлом году благосостояние в Северной и Южной Америке подскочило на 11,4%, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 2,9%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - всего на 0,4%.

Наиболее существенный прирост благосостояния на душу взрослого населения в 2024 году был отмечен в Дании - на 13% в местной валюте. Активный рост также зафиксирован в Южной Корее, Швеции, Ирландии, Польше и Хорватии. Тем временем в Индии, России, Мексике, Франции, Великобритании, ЮАР, ОАЭ и Турции динамика была отрицательной.

За минувший год в мире появилось свыше 680 тыс. новых долларовых миллионеров. UBS прогнозирует, что к 2029 году их число вырастет на 5,34 млн человек.

Первое место по числу долларовых миллионеров с огромным отрывом занимают США (23,8 млн человек). В материковом Китае проживает более 6,3 млн человек с активами свыше $1 млн, во Франции - почти 2,9 млн, в Японии и Германии - 2,7 млн, в Великобритании - 2,6 млн.

В России в прошлом году насчитывалось 426 тыс. долларовых миллионеров.