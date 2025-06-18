Поиск

Банк UBS отметил, что рост благосостояния в мире ускорился до 4,6% в 2024 году

Банк UBS отметил, что рост благосостояния в мире ускорился до 4,6% в 2024 году
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Благосостояние домохозяйств в мире в 2024 году выросло на 4,6% в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка UBS.

Годом ранее рост показателя составил 4,2%.

Швейцария остается страной с самыми богатыми жителями ($687,2 тыс. в среднем), на второе место с четвертого поднялись США ($620,7 тыс.), третье место по-прежнему занимает Гонконг ($601,2 тыс.), а на четвертую строчку со второй переместился Люксембург ($566,7 тыс.). Пятерку замыкает Австралия ($516,6 тыс.).

Тем временем лидером по медианному показателю благосостояния граждан является Люксембург, тогда как Швейцария по этому показателю занимает в рейтинге 7-е место, а США - 15-е.

В прошлом году благосостояние в Северной и Южной Америке подскочило на 11,4%, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель увеличился на 2,9%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - всего на 0,4%.

Наиболее существенный прирост благосостояния на душу взрослого населения в 2024 году был отмечен в Дании - на 13% в местной валюте. Активный рост также зафиксирован в Южной Корее, Швеции, Ирландии, Польше и Хорватии. Тем временем в Индии, России, Мексике, Франции, Великобритании, ЮАР, ОАЭ и Турции динамика была отрицательной.

За минувший год в мире появилось свыше 680 тыс. новых долларовых миллионеров. UBS прогнозирует, что к 2029 году их число вырастет на 5,34 млн человек.

Первое место по числу долларовых миллионеров с огромным отрывом занимают США (23,8 млн человек). В материковом Китае проживает более 6,3 млн человек с активами свыше $1 млн, во Франции - почти 2,9 млн, в Японии и Германии - 2,7 млн, в Великобритании - 2,6 млн.

В России в прошлом году насчитывалось 426 тыс. долларовых миллионеров.

UBS Швейцария США Гонконг Люксембург Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

AP отметило неспособность Израиля уничтожить ядерные объекты Ирана без помощи США

Рябков сообщил о контактах РФ с США по конфликту на Ближнем Востоке

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран обвинил гендиректора МАГАТЭ в невыполнении обязательств

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям

Хаменеи предупредил, что удар США по Ирану приведет к непоправимым последствиям

Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава СВР назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке

Глава СВР назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке

РФ предостерегла США от оказания прямой военной помощи Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МАГАТЭ сообщило о повреждении двух ядерных объектов в Иране из-за ударов Израиля

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

NYT узнала о попытках Вэнса сократить участие США в конфликте Израиля и Ирана

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6576 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана220 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России81 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });