"Транснефть" заявила о стабильном уровне экспорта нефти в 2025-26 гг.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2026 году, как и в 2025 году, остается на стабильном уровне, отметил в беседе с журналистами в Астане президент трубопроводной компании Николай Токарев.

Отвечая на вопрос, какой объем нефти был направлен на экспорт по системе "Транснефти" в 2025 году по сравнению с 2024 годом, он отметил, что "они соизмеримы, примерно одна и та же цифра с разницей плюс-минус 10 миллионов тонн".

"Это зависит не только от нас: это и решения по части ОПЕК+, всякие внешние воздействия. Достаточно стабильно. Объемы и в этом году ожидаются примерно такие, судя по заявкам наших нефтяных компаний. Всегда в грузообороте есть отклонения в силу разных обстоятельств. Стабильно, примерно на одном уровне", - добавил Токарев.