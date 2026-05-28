Поиск

"Транснефть" заявила о стабильном уровне экспорта нефти в 2025-26 гг.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2026 году, как и в 2025 году, остается на стабильном уровне, отметил в беседе с журналистами в Астане президент трубопроводной компании Николай Токарев.

Отвечая на вопрос, какой объем нефти был направлен на экспорт по системе "Транснефти" в 2025 году по сравнению с 2024 годом, он отметил, что "они соизмеримы, примерно одна и та же цифра с разницей плюс-минус 10 миллионов тонн".

"Это зависит не только от нас: это и решения по части ОПЕК+, всякие внешние воздействия. Достаточно стабильно. Объемы и в этом году ожидаются примерно такие, судя по заявкам наших нефтяных компаний. Всегда в грузообороте есть отклонения в силу разных обстоятельств. Стабильно, примерно на одном уровне", - добавил Токарев.

Транснефть Николай Токарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

 Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

Сервис X-Compliance "Интерфакса" стал единственным российским решением, включенным в согласованные Росфинмониторингом рекомендации для оценки странового риска

Brent подорожала до $97,7 за баррель

Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

 Астана и Москва обсуждают прокладку газопровода в Китай через Казахстан

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07%, годовая снизилась до 5,33%

 Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07%, годовая снизилась до 5,33%

Прибыль ломбардов в 2025 году выросла почти в 1,5 раза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов