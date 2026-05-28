"Транснефти" есть где хранить лишние объемы нефти на фоне проблем с отгрузкой в портах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мощности "Транснефти" позволяют хранить сверхнормативные объемы нефти из-за возникающих проблем с отгрузкой в портах, сообщил журналистам в Астане президент трубопроводной компании Николай Токарев.

"У нас сегодня технические возможности позволяют хранить эти объемы сверхнормативные в связи с инцидентами со стороны атак ВСУ. Но это не критично, мы вполне справляемся. Это не самая лучшая для нас ситуация, но она не критичная и не мешает решать основные задачи", - отметил он.

ВСУ Николай Токарев Транснефть
