Совкомбанк при появлении запаса капитала хотел бы провести выкуп акций

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк не планирует дополнительные дивидендные выплаты за 2025 год, помимо уже объявленных, при наличии дополнительного капитала хотел бы провести выкуп акций с рынка. Об этом заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.

"Существует возможность, что у нас появятся дополнительные буферы капитала до конца года. Но наши намерения сверх вот этой суммы связаны с buyback, конечно. Появится какой-то дополнительный буфер – немедленный buyback, не дивиденды", - сообщил Хотимский журналистам.

"Мы считаем, что всё-таки дивиденды – это хорошо, когда у тебя адекватная цена акций, условно, больше, чем капитал. Сейчас, мягко говоря, не такая ситуация, поэтому любой какой-то свободный кусочек (капитала - ИФ) будет направлен на buyback. Мы очень сильно надеемся, что мы это в течение 2026 года сможем сделать", - отметил он.

Деталей возможного выкупа акций с рынка банк пока не дает, так как никаких решений на этот счет еще не принято.

"Я не буду сейчас спекулировать, наблюдательный совет на данный момент не принимал никаких решений. Я полагаю, что какие-то возможности будут. Оценить сейчас, сколько может быть свободного капитала, сколько мы можем направить, очень сложно. Намерение у нас – чем быстрее (будет проведен buyback - ИФ), тем лучше из-за цены акций", - подчеркнул первый зампред.

Он добавил, что многое еще будет зависеть от развития кредитования. "Мы не можем потратить капитал (на buyback - ИФ), чтобы не делать какие-то ключевые важные вещи, которые поддерживают нашу франшизу в корпоративном и розничном бизнесе", - пояснил Хотимский.

Ранее сообщалось, что набсовет Совкомбанка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 0,35 рубля на одну обыкновенную акцию, всего направить на эти цели 7,9 млрд рублей (14,8% от чистой прибыли по МСФО). За 2024 год банк выплатил дивиденды в таком же размере – 0,35 рубля на одну акцию (всего – 7,9 млрд рублей, тогда это составляло 10% от прибыли за год).

Дивидендная политика Совкомбанка предполагает распределение на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. При этом выплата дивидендов не должна приводить к снижению фактического норматива Н1.0 банка до уровня ниже 11,5%.

Хотимский пояснил, что дивидендные выплаты Совкомбанка за 2025 год могут оказаться ниже заложенных в политике уровней в силу ряда факторов. Во-первых, 2025 год оказался не самым прибыльным. "Наша бизнес-модель все-таки подразумевает более успешные результаты на более низких ставках ЦБ. И, соответственно, мы 2026 год идем уже с хорошим запасом к 2025 году. В целом, считаем, что мы должны существенно лучше получить результаты", - отметил он.

Кроме того, Совкомбанк недавно купил 100% "Капитал лайф страхование жизни" ("Капитал life"). "Мы провели крайне выгодную сделку, и это тоже требует капитала. С точки зрения акционеров потенциал того, что "Капитал life" может добавить и в консолидированной отчетности, и в ценности нашего страхового бизнеса, он очень значительный", - добавил Хотимский.

"Мы уверены, что когда ты покупаешь качественный, хороший, сильно зарабатывающий актив с дисконтом к капиталу, лучше акционерам там чуть потерпеть", - заявил он.

Также первый зампред отметил увеличение регуляторной нагрузки в части достаточности капитала.

"Все наши дискуссии, что нам нужны деньги на M&A, тут хотелось бы buyback, здесь что-то другое, находятся на фоне того, что Центральный банк ужесточает общие требования к минимальной достаточности капитала", - сказал он, отметив, что эти регуляторные требования обходятся Совкомбанку примерно в 30 млрд рублей в 2026 году.

"Резюмируя всё это, дивиденды точно не будут никакие дополнительные выплачиваться по итогам 2025 года, но мы сильно настроены при наличии возможности провести buyback", - заявил Хотимский.

Подробную структуру собственности Совкомбанк, как и многие другие российские кредитные организации, не раскрывает. Основным акционером является МКАО "Совко Капитал Партнерс", free-float составляет 16,3% (данные из отчета банка по МСФО за 2025 год).

По итогам I квартала 2026 года Совкомбанк занимал 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".