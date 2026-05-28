Поиск

Совкомбанк задумался о выпуске субордов для пополнения капитала

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк изучает возможность размещения субординированных облигаций для пополнения капитальной базы, хотел бы увидеть послабления в регулировании этого инструмента, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.

"Кроме допэмиссии, которую мы точно не рассматриваем (для пополнения капитала - ИФ), мы думаем о субординированных инструментах", - сообщил Хотимский журналистам в четверг.

"Очень медленно Центральный банк, к сожалению, регулирование меняет, и те инструменты, которые сегодня доступны для размещения, фактически, либо дают низкую ставку - 15% фикс, по которой пока инвестор не готов ничего покупать, либо дают короткий срок, до семи лет, который банку не очень выгоден, потому что после двух лет начинается амортизация, и ты фактически большую часть этой ставки платишь уже не за капитал, а просто за старший долг. Математика получается не ахти", - подчеркнул первый зампред.

Тем не менее, Совкомбанк изучает этот инструмент. "Надеемся очень, что может быть, Центральный банк передумает", - сказал Хотимский.

"Совсем не актуально регулирование, которое 15%-е существует, но ЦБ не спешит его менять, к сожалению. Будем смотреть, если динамика ключевой ставки будет достаточно интенсивной по снижению, а мы надеемся на это в контексте того, что мы видим очень сильно тормозящую инфляцию, то может быть, что-то с субординированными инструментами будет. Мы на всякий случай регистрируем (соответствующую программу субордов - ИФ)", - заявил Хотимский.

Совкомбанк провел IPO в декабре 2023 года. Общий объем размещения составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей). В рамках IPO были размещены акции допэмиссии.

Сергей Хотимский Совкомбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

 Рыбаков и Колесников подали иск к Польше
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2367 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9619 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов