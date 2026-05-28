Совкомбанк задумался о выпуске субордов для пополнения капитала

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк изучает возможность размещения субординированных облигаций для пополнения капитальной базы, хотел бы увидеть послабления в регулировании этого инструмента, заявил первый зампред правления, совладелец банка Сергей Хотимский.

"Кроме допэмиссии, которую мы точно не рассматриваем (для пополнения капитала - ИФ), мы думаем о субординированных инструментах", - сообщил Хотимский журналистам в четверг.

"Очень медленно Центральный банк, к сожалению, регулирование меняет, и те инструменты, которые сегодня доступны для размещения, фактически, либо дают низкую ставку - 15% фикс, по которой пока инвестор не готов ничего покупать, либо дают короткий срок, до семи лет, который банку не очень выгоден, потому что после двух лет начинается амортизация, и ты фактически большую часть этой ставки платишь уже не за капитал, а просто за старший долг. Математика получается не ахти", - подчеркнул первый зампред.

Тем не менее, Совкомбанк изучает этот инструмент. "Надеемся очень, что может быть, Центральный банк передумает", - сказал Хотимский.

"Совсем не актуально регулирование, которое 15%-е существует, но ЦБ не спешит его менять, к сожалению. Будем смотреть, если динамика ключевой ставки будет достаточно интенсивной по снижению, а мы надеемся на это в контексте того, что мы видим очень сильно тормозящую инфляцию, то может быть, что-то с субординированными инструментами будет. Мы на всякий случай регистрируем (соответствующую программу субордов - ИФ)", - заявил Хотимский.

Совкомбанк провел IPO в декабре 2023 года. Общий объем размещения составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета, без него - 10 млрд рублей). В рамках IPO были размещены акции допэмиссии.