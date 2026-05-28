Сотруднику Google предъявили обвинения в инсайдерской торговле на платформе Polymarket

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Разработчику американской Google (принадлежит Alphabet Inc.) предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег за торговлю на платформе прогнозов Polymarket с использованием инсайдерской информации, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным прокуратуры, 36-летний Микеле Спаньоло заработал $1,2 млн, торгуя на Polymarket контрактами, позволявшими делать ставки на то, кто окажется среди самых популярных персон в поиске Google в 2025 году. Он занимался этим, используя закрытые поисковые данные Google, доступ к которым имеет лишь ограниченное число сотрудников, утверждается в обвинительном заключении.

Согласно материалам дела, в период, когда Спаньоло делал ставки, самыми популярными в поиске были музыканты Кендрик Ламар и d4vd (настоящее имя Дэвид Бёрк), которые и вошли в "пятерку" по итогам года.

Спаньоло, судя по его странице на LinkedIn, был сотрудником Google с 2014 года и работал в цюрихском офисе компании. На Polymarket он использовал ник AlphaRaccoon и совершал сделки на крупные суммы. В период с октября по декабрь прошлого года он сделал 25 ставок, связанных с результатами поиска Google, на общую сумму $2,7 млн, говорится в материалах дела.

Google отстранила Спаньоло от работы и заявила, что намерена сотрудничать с властями в этом деле.

"Сотрудник получил доступ к нашим маркетинговым материалам с помощью инструмента, доступного всем работникам компании, однако использование такой конфиденциальной информации для ставок является серьезным нарушением наших внутренних правил", - заявила представитель компании.

