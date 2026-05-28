Brent остается в плюсе и торгуется у $96,83 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на торгах в четверг, но прибавляют около 2,5% на сигналах об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

К 14:10 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,54 (2,69%) до $96,83 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,25 (2,54%), до $90,93 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $98,2 за баррель, WTI - до $92,52 за баррель.

Оба сорта завершили предыдущие торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном, которую позднее опроверг Белый дом.

CENTCOM сообщил, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, при этом подчеркнув, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

"Похоже обмен авиаударами является частью переговорной тактики, - говорит аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Пока сохраняется хоть какая-то вера в заключение сделки, цены будут дрейфовать какое-то время - до тех пор, пока сокращение мировых запасов нефти не начнет, наконец, ощущаться в полной мере и вновь не напомнит рынку, что более миллиарда баррелей фактически заблокированы узким проходом Ормузского пролива".

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,8 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные по запасам позднее в четверг.