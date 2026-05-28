Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $96,83 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на торгах в четверг, но прибавляют около 2,5% на сигналах об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

К 14:10 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,54 (2,69%) до $96,83 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,25 (2,54%), до $90,93 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $98,2 за баррель, WTI - до $92,52 за баррель.

Оба сорта завершили предыдущие торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном, которую позднее опроверг Белый дом.

CENTCOM сообщил, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, при этом подчеркнув, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

"Похоже обмен авиаударами является частью переговорной тактики, - говорит аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс. - Пока сохраняется хоть какая-то вера в заключение сделки, цены будут дрейфовать какое-то время - до тех пор, пока сокращение мировых запасов нефти не начнет, наконец, ощущаться в полной мере и вновь не напомнит рынку, что более миллиарда баррелей фактически заблокированы узким проходом Ормузского пролива".

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,8 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные по запасам позднее в четверг.

API Brent WTI Иран КСИР США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

 Рыбаков и Колесников подали иск к Польше
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2367 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9619 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов