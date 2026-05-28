Сбербанк не видит угрозы для обслуживания РЖД своего долга

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не видит угрозы для обслуживания ОАО "РЖД" своих долговых обязательств, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Александр Ведяхин.

"В 2025 году инвестпрограмма (РЖД - ИФ) была масштабной, на 2026 год она оптимизирована - на 25% ниже прошлого года. Мы сейчас точно не видим угрозы для обслуживания РЖД своих обязательств. Если все будет так, как есть, то ситуация с долговой нагрузкой РЖД точно будет стабильна", - сказал Ведяхин.

Как сообщалось, чистая прибыль РЖД по МСФО в I квартале 2026 года снизилась в 3,6 раза - до 3,2 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 13% и составил 278,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 29,7% с 28% в I квартале 2025 года. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,4х.

По данным РСБУ, EBITDA перевозчика в I квартале 2026 года составила 271,5 млрд рублей, чистый долг - 3,498 трлн рублей, отношение чистый долг/EBITDA в годовом эквиваленте - 3,4х при установленном предельном значении 3,5х.

В конце декабря прошлого года совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 2026 год на уровне 713,6 млрд рублей. Инвестпрограмма компании на 2025 год была утверждена в объеме 890,9 млрд рублей (в 1,4 раза меньше утвержденного на 2024 год объема - 1,275 трлн рублей, фактическое исполнение инвестпрограммы в 2024 году составило почти 1,5 трлн рублей).

РЖД создано 1 октября 2003 года, 100% акций принадлежат государству.

