Чистая прибыль РЖД по МСФО в I кв. сократилась в 3,6 раза, до 3,2 млрд рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в первом квартале 2026 г. снизилась в 3,6 раза и составила 3,173 млрд руб. против 11,51 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Показатель EBITDA холдинга РЖД в I квартале 2026 г. вырос на 13% и составил 278,8 млрд руб., сообщила компания.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до 29,7% с 28% в аналогичном периоде 2025 г. Отношение чистый долг/EBITDA составило 3,4х.

Суммарные доходы холдинга РЖД за первый квартал 2026 г. составили 940,1 млрд руб., что выше уровня прошлого года на 6,6%. В том числе доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре достигли 695,1 млрд руб. (+4,8% к I кварталу 2025 г.), доходы от пассажирских перевозок - 96,1 млрд руб. (+10,5%).

Операционные расходы РЖД в первом квартале 2026 г. составили 794,6 млрд руб. (+4,6%), операционная прибыль - 145,5 млрд руб. (+19,2%).

"В I квартале 2026 г. продолжена реализация проектов, направленных на обновление парка локомотивов, расширение узких мест по наиболее востребованным направлениям грузоперевозок и восстановление объектов инфраструктуры в целях обеспечения безопасности железнодорожных перевозок", - отмечают в компании.

Согласно отчету, после 31 марта 2026 г. РЖД заключили ряд договоров на модернизацию и капитальный ремонт подвижного состава, строительство и реконструкцию инфраструктуры, приобретение подвижного состава и прочих объектов капитального характера на общую сумму 33,9 млрд руб. (включая НДС).

Также ряд пригородных пассажирских компаний, входящих в холдинг, подписали с региональными властями соглашения на получение в 2026 г. субсидий на компенсацию эффекта регулирования тарифов на перевозки пассажиров ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении в размере 1 млрд руб.

Результаты работы холдинга РЖД включают показатели деятельности ОАО "РЖД" и 174 дочерних компаний.

ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 г., 100% акций компании принадлежит государству.