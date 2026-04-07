На месторождении Тенгиз восстановлен общий объем добычи нефти после инцидента в январе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Добыча нефти на месторождении Тенгиз восстановлена после проблем с электроснабжением в январе текущего года, сообщил в мажилисе Казахстана генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Билли Лакоби.

"Несмотря на недавние сложности в работе системы электроснабжения на производственной площадке ТШО, рад сообщить, что общий объем добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз восстановлен", - сказал он.

На прошлой неделе Лакоби говорил, что добыча на месторождении Тенгиз сейчас ведется стабильно.

В январе на месторождении загорелись трансформаторы, и 19 января была приостановлена добыча нефти. Ее возобновили 31 января. 11 марта министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о восстановлении добычи нефти на Тенгизе после январского инцидента в объеме 120 тысяч тонн в сутки.

11 марта на Тенгизе произошел еще один инцидент без пострадавших. В ТШО это подтвердили, но никаких подробностей не привели. По данным СМИ, возможно, на Проекте будущего расширения (ПБР) было временно остановлено производство.

В 2025 году объем добычи нефти на Тенгизе вырос на 40% до почти 39 млн тонн нефти, сообщил также Лакоби.

"Объемы добычи нефти ТШО росли на протяжении 32 лет, с 1 млн тонн сырой нефти в 1993 году, до почти 39 млн тонн к концу 2025 года", - сказал он.

В 2024 году объем добычи нефти на Тенгизе составлял 27,8 млн тонн.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).

