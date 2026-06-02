Поиск

Aluminium Bahrain купит крупнейший алюминиевый завод Европы за $2,2 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Aluminium Bahrain (Alba) договорился о приобретении Aluminium Dunkerque, крупнейшего алюминиевого завода в Евросоюзе, примерно за $2,2 млрд у фонда American Industrial Partners (AIP), сообщил покупатель.

Сделку планируется завершить до конца 2026 года. Она уже получила одобрение со стороны Еврокомиссии.

После закрытия сделки Alba получит 100% Aluminium Dunkerque. Затем французский государственный инвестиционный банк Bpifrance инвестирует в предприятие 100 млн евро и получит в нем долю примерно в 6%. При этом представитель Bpifrance войдет в состав совета директоров.

Сделка будет полностью профинансирована консорциумом банков-партнеров бахрейнской компании.

Расположенный рядом с портовым городом Дюнкерк завод имеет мощность около 300 тысяч тонн алюминия в год.

Дюнкерк Alba Еврокомиссия Aluminium Bahrain Aluminium Dunkerque Bpifrance Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна опускался ниже $70 тыс. впервые за два месяца

Alphabet разместит акции на $80 млрд

 Alphabet разместит акции на $80 млрд

РЖД в 2026 году не будут начислять дивиденды по "префам"

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Генпрокуратура подала еще один антикоррупционный иск к основателю "Русагро"

"Роснефть" в I кв. добыла 45,2 млн т нефти и 21,8 млрд куб. м газа

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I кв. составила 115 млрд рублей

Депозиты включены в указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

 Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9680 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2436 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов