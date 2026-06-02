Aluminium Bahrain купит крупнейший алюминиевый завод Европы за $2,2 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Aluminium Bahrain (Alba) договорился о приобретении Aluminium Dunkerque, крупнейшего алюминиевого завода в Евросоюзе, примерно за $2,2 млрд у фонда American Industrial Partners (AIP), сообщил покупатель.

Сделку планируется завершить до конца 2026 года. Она уже получила одобрение со стороны Еврокомиссии.

После закрытия сделки Alba получит 100% Aluminium Dunkerque. Затем французский государственный инвестиционный банк Bpifrance инвестирует в предприятие 100 млн евро и получит в нем долю примерно в 6%. При этом представитель Bpifrance войдет в состав совета директоров.

Сделка будет полностью профинансирована консорциумом банков-партнеров бахрейнской компании.

Расположенный рядом с портовым городом Дюнкерк завод имеет мощность около 300 тысяч тонн алюминия в год.