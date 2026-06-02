Рынок акций Южной Кореи обогнал индийский по капитализации и вышел на 6-е место в мире

Драйверами рынка стали чипмейкеры Samsung Electronics и SK Hynix

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - - Рынок акций Южной Кореи обогнал индийский по капитализации и вышел на шестое место в мире, сообщает Bloomberg.

Совокупная рыночная стоимость корейских компаний с листингом в этом году взлетела на 86% и достигла $5 трлн, тогда как индийских эмитентов снизилась до $4,8 трлн (седьмое место), по расчетам агентства. Движущей силой корейского рынка стали чипмейкеры Samsung Electronics и SK Hynix, капитализация каждого из которых недавно превысила $1 трлн.

Ранее в этом году рынок акций Южной Кореи обошел по стоимости канадский, а также рынки акций европейских стран.

"Ралли подчеркивает сохраняющуюся значимость южнокорейских технологических компаний в следующей волне технологических инноваций, - полагает главный инвестиционный директор Reed Capital Partners Джеральд Ган. - Оно также отражает более широкий сдвиг в глобальных потоках капитала в сторону крупнейших азиатских экономик, которые когда-то находились в тени западных рынков, но теперь играют все более важную роль в формировании технологий будущего".

Негативное влияние на индийский рынок оказали ослабление рупии, рекордный отток иностранного капитала и малое число компаний, напрямую связанных с ИИ-инфраструктурой. Основной фондовый индекс Индии снизился примерно на 11% в этом году, что может стать первым падением после десяти лет роста.

"Индия все больше теряет привлекательность в сознании инвесторов, поскольку страна сталкивается с растущими внутренними и внешними политическими проблемами, - отметил Ган. - При этом давние недостатки инфраструктуры продолжают подрывать амбиции страны в области передового производства".

Первое место в мире по капитализации фондового рынка с большим отрывом занимают США ($79,5 трлн), далее следует материковый Китай ($15,1 трлн), Япония ($8,6 трлн), Гонконг ($7,2 трлн) и Тайвань ($5,15 трлн). Топ-10 замыкают Канада ($4,5 трлн), Великобритания ($3,9 трлн) и Франция ($3,45 трлн).