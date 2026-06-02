РФ вновь выставляет на торги группу ЮГК со стартовой ценой первого аукциона

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росимущество объявляет повторные торги по продаже группы "Южуралзолото", сообщило ведомство во вторник.

Сбор заявок продлится 5 рабочих дней – до 9 июня. Итоги аукциона будут подведены 10 июня. Стартовая цена та же, что и на первом аукционе, который в мае был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок – 162,02 млрд рублей (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" – 140,4 млрд рублей).

Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд рублей. Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд рублей). Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток.

Все эти условия идентичны параметрам первого аукциона. После того, как он был признан несостоявшимся, Росимущество объявляло голландский аукцион с возможностью снижения цены вплоть до 50% от начальной, но и он не был успешным: одна заявка на этот раз была подана, но было необходимо участие как минимум двух претендентов.

Государство стало владельцем этих активов летом прошлого года, когда суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ доли Константина Струкова в ПАО "ЮГК" и УК ЮГК, а также долей в еще нескольких компаниях из-за коррупционного происхождения бизнеса.

Еще перед первым аукционом свое участие в торгах по ЮГК в перспективе допускал Андрей Бокарев, бывший совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК, ее структуры считаются на рынке одними из претендентов на "Южуралзолото").

"Пока не решили. Может быть. Мы не принимаем участие в первой части аукциона. Посмотрим, что будет дальше. Но решения окончательного нет", - говорил журналистам Бокарев 14 мая в кулуарах съезда Союза машиностроителей.