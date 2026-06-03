Экспорт ЕАЭС в I квартале вырос на 1% за счет энергоресурсов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в I квартале 2026 года нарастили объем экспорта на 1% благодаря увеличению поставок энергоресурсов, импорт за этот период вырос на 4,5%, в том числе, на фоне благоприятного для импортеров курса. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"В I квартале мы наблюдаем позитивную динамику: экспорт увеличился примерно на 1%, импорт несколько сильнее вырос – на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это объясняется рядом факторов. В отношении экспорта, конечно, ближневосточный кризис сыграл свою роль – подросли мировые цены на наши традиционные экспортные товары, на энергоресурсы, в частности, и это дало определенный плюс к цифрам. Можно с уверенностью сказать, что если бы не эта ситуация, мы вряд ли увидели бы положительную тенденцию в нашем экспорте", - рассказал он.

По словам Слепнева, давление на экспорт, помимо прочих ограничений, продолжают оказывать высокая ключевая ставка и крепкий рубль. Эти же факторы благоприятно сказываются на импорте: "Мы видим, что он испытывает стимулирующее воздействие от крепкого рубля. Мы сейчас мониторим ситуацию и видим значительное число позиций, по которым импорт существенно наращивается".

Еще один эффект от ближневосточного конфликта, помимо роста спроса на поставки традиционных экспортных товаров, выразился в повышении востребованности внутриконтинентальных евразийских логистических маршрутов.

"Это и российские маршруты, и серединный коридор, и южные маршруты, и даже Северный морской путь. По ним и так шел растущий поток, а ситуация на Ближнем Востоке еще более его усилила. Контейнерный поток, по некоторым данным, чуть ли не на треть вырос в I квартале 2026 года. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны рынок говорит о нехватке контейнеров, о растущих ставках, о дисбалансах при перевозках с востока на запад и с запада на восток", - заявил Слепнев.

Он выразил уверенность, что интерес участников рынка к проектам, связанным с внутриконтинентальными перевозками, сохранится и после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке в силу уже сформированного запроса на диверсификацию поставок.