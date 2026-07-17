"БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - АО "БТС-Мост Холдинг", подконтрольное Руслану Байсарову, стало собственником 67,2489% акций ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК), говорится в сообщении ПАО.

"БТС-Мост Холдингу" принадлежит 149 816 388 208 обыкновенных акций ЮГК. Ранее владельцем этого пакета была РФ в лице Росимущества. Состав акционеров изменился 16 июля.

Согласно закону об акционерных обществах, лицо, которое приобрело более 30% акций публичного общества, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо обязано выставить оферту остальным акционерам.

"БТС-Мост Холдинг" пока не комментировал свои планы в части оферты.

Как сообщалось, в середине июня "БТС-Мост Холдинг" победил в аукционе по продаже 67,2% "Южуралзолота", 100% УК ЮГК и ряда связанных активов, предложив цену в 93,2 млрд рублей. 7 июля новый инвестор объявил, что принял решение о смене наименования ПАО "ЮГК" на группа компаний "БТС-Золото". Главой группы был назначен Олег Ширяев, бывший глава "ЕвроХима".

Доля в ЮГК и ряд связанных с ним активов перешли государству в июле прошлого года по решению суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры об их изъятии у бизнесмена Константина Струкова из-за коррупционного происхождения бизнеса.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России.

Согласно отчетности АО "БТС-Мост Холдинг", по состоянию на конец 2025 года 94,4% компании владел предприниматель Руслан Байсаров.