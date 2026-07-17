Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Развитие креативного сектора в последние годы привело к серьезному увеличению вклада такой экономики в ВВП страны, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"По данным Минэкономразвития, у нас креативный сектор развивается быстрее, чем другие. Если в 2017 году креативная экономика давала вклад в ВВП только 2,8% – это было 2 триллиона 300 млрд рублей, то по итогам 2025 года это уже 4,3%, в рублях это уже было 8 триллионов 260 млрд рублей", - сказал Новиков на пленарном заседании Российской креативной недели в пятницу.

Он напомнил, что национальная цель развития этого сектора – 6% ВВП и 15% занятых в экономике к 2030 году.

По словам Новикова, креативные индустрии востребованы во многом в среде молодежи, и для государства "крайне важно, чтобы молодые люди считали, что именно в России они могут реализовать все свои таланты".

"Сейчас у нас порядка 4 млн 600 тыс. занятых в креативных индустриях - это 6,2% от всего трудоспособного населения, при этом сектор заметно моложе и образованнее. Доля молодежи составляет 32% против 28% в среднем по экономике, и доля работников с высшим образованием - 56%, а в среднем это 35%", - пояснил Новиков.

По его словам, государство создает условия для развития образованной молодежи. "Есть расхожий тезис, что молодежь - это те, кто завтра придут управлять страной. И мы надеемся, что они будут высокообразованные", - сказал он.