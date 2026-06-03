Иран подтвердил готовность полностью возобновить работу по зоне свободной торговли с ЕАЭС

Об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Иран после вынужденной паузы на фоне ближневосточного конфликта заявил о намерении полностью возобновить работу над реализацией соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом, заявил в интервью "Интерфаксу" министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"В марте работа была затруднена, в первую неделю конфликта у нас даже со связью были серьезные проблемы, не то что с проведением плановых заседаний и так далее. Но сегодня ситуация изменилась, и могу сказать: самый важный посыл, который мы услышали на встрече в Астане от министра Атабака (министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак - ИФ), - призыв возобновить полноформатную плановую работу по всем направлениям, - сообщил он. - Сейчас возобновляем все рабочие контакты в полном объеме с целью полноценного наполнения повестки второго заседания совместного комитета, которое, как мы рассчитываем, состоится осенью в Тегеране".

Соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном вступило в силу в мае 2025 года. "Мы видим, что 2025 год дал очередной прирост торговли - на 15,5%. Наши поставки в Иран выросли более чем на 20%. Отмечу, это рост от уже достаточно высокой базы, мы уже несколько лет растем высокими темпами и, конечно, с каждым следующим годом сохранять такие же темпы будет сложнее", - прокомментировал Слепнев итоги первого года реализации соглашения.