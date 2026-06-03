"Татнефти" потребуются заимствования для выплаты 27 млрд рублей финальных дивидендов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Татнефти" потребуется привлечение заемных средств для выплаты дивидендов за IV квартал 2025 года. Об этом сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

"Дефицит денежных средств к предполагаемой дате выплаты на уровне ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина не позволяет выплатить дивиденды без привлечения заемных средств", - говорится в документе.

Ранее совет директоров рекомендовал акционерам одобрить на собрании 25 июня дивиденды за IV квартал в размере 11,61 рубля на акцию, что в сумме составляет 27,01 млрд руб.

В материалах к ГОСА сказано, что без привлечения средств у компании к моменту выплаты, по прогнозам, свободных ресурсов не будет.

Несмотря на необходимость привлечения заемных средств, совет директоров компании пришел к выводу, что выплата 50% чистой прибыли по МСФО актуальна. "Решение обусловлено результатами финансово-хозяйственной деятельности Группы "Татнефть" за 2025 г. и необходимостью сохранения долгосрочной финансовой устойчивости с учетом реализации запланированных инвестиционных проектов", - отмечается в документе.

Рассматривались также варианты выплаты 75% и 100% чистой прибыли по МСФО, но они были признаны нецелесообразными "в связи с увеличением доли привлечения заемного капитала для финансирования инвестиционных проектов с учетом высоких процентных ставок".

Как сообщалось, в 2025 году "Татнефть" получила 158,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (снижение вдвое по сравнению с 2024 годом), по РСБУ – 145,8 млрд рублей (-42%). По итогам 9 месяцев компания выплатила 22,48 руб. на акцию. Таким образом, в целом по году дивиденды могут составить 34,09 рубля на акцию.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает распределение в виде дивидендов всех свободных денежных средств, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании. Целевой уровень установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Согласно отчету по РСБУ, долгосрочные обязательства компании по итогам I квартала 2026 снизились с 93,25 млрд руб. по состоянию на 31 декабря до 85,84 млрд руб., краткосрочные - выросли с 330,4 млрд руб. до 336,3 млрд руб. соответственно. Нераспределенная прибыль компании по РСБУ на 31 марта достигла 1,02 трлн рублей.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.