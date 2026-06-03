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Freedom Holding намерен получить банковскую лицензию во Франции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Freedom Holding Corp. подал заявку на получение банковской лицензии во Франции, планирует вложить 500 млн евро за пять лет, сообщил основатель и главный исполнительный директор холдинга Тимур Турлов Reuters.

"Мы подали документы французскому банковскому регулятору на получение банковской лицензии во Франции и объявили об инвестициях в 500 млн евро, которые мы готовы сделать в течение ближайших пяти лет в развитие цифрового банка, в строительство цифровой инфраструктуры", - сказал Турлов агентству.

Ранее CEO холдинга сообщал, что Freedom Holding планирует приступить к регистрации банка в Пакистане и рассматривает страну как перспективный рынок для развития цифрового банкинга.

Холдинг также находится в процессе оформления сделки по приобретению 99,32% акционерного капитала Turkish Bank A.S., входящего в группу TurkishBank.

Кроме того, глава холдинга не исключал возможность покупки банка в Казахстане с активами не менее 2,5 трлн тенге.

Freedom Holding Corp. работает в сферах брокерских и банковских услуг, страхования, телекоммуникаций, электронной коммерции и других направлений. Компании группы представлены в 22 странах. Акции холдинга обращаются на бирже Nasdaq. На начало 2026 года основателю корпорации Турлову принадлежали 69,31% ее акций.

Freedom Holding
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