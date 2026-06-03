Baidu планирует IPO подразделения по выпуску чипов до конца года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайский ИТ-гигант Baidu Inc. планирует провести первичное размещение акций своего подразделения Kunlunxin, выпускающего микрочипы, до конца текущего года, сказал главный финансовый директор компании Генри Хэ в интервью The Wall Street Journal.

Заявка на IPO в Гонконге была подана еще в январе. Позднее компания сообщила, что хочет разместить акции подразделения еще и в Шанхае. Детали размещения, включая объем и сроки, пока не определены.

Финдиректор Baidu также спрогнозировал постепенное увеличение доли выручки, связанной с ИИ-технологиями, в общих доходах компании в ближайшие кварталы.

Kunlunxin производит процессоры для серверов, использующихся в дата-центрах. Подразделение было создано в 2012 году для удовлетворения собственных потребностей Baidu в вычислительных мощностях для работы ее онлайн-бизнесов. С той поры Kunlunxin стала независимой компанией, но Baidu сохраняет контрольный пакет акций (около 58%). В ходе последнего раунда привлечения финансирования Kunlunxin была оценена в 21 млрд юаней ($3 млрд).

Котировки акций Baidu по итогам торгов в Гонконге в среду снизились на 1,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 7,4%.