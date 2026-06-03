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Мосбиржа 9 июня начинает торги фьючерсом на курс доллара США к индийской рупии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 9 июня начинает торги расчетным фьючерсным контрактом на курс доллара США к индийской рупии, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Параметры расчетного фьючерсного контракта на курс доллара США к индийской рупии (код контракта - UINR, краткий код - IN): лот контракта - $1 тыс., размерность котировки - индийских рупий за $1, минимальный шаг цены - 0,0025 рупии, стоимость шага цены - 2,5 рупии (примерно 2 рубля), цена исполнения - кросс-курс доллара США к индийской рупии, рассчитанный по официальным курсам этих валют к рублю, установленным Банком России в последний день заключения контракта.

Последним днем заключения контракта является третий четверг месяца исполнения. Исполнение контрактов - ежеквартальное, в марте, июне, сентябре и декабре.

Инвесторам с 9 июня станут доступны контракты со сроком исполнения сентябрь и декабрь 2026 года: UINR-9.26 (INU6), UINR-12.26 (INZ6).

Московская биржа Мосбиржа
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