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Путин разрешил ООО "Нордлайн" купить у TotalEnergies 10% "Арктик СПГ 2"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО "Нордлайн" купить у "дочки" французской TotalEnergies 10% ООО "Арктик СПГ 2", соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В документе не указаны идентификаторы компании-покупателя, кроме названия. В мае этого год "НОВАТЭК", владеющий 60% "Арктик СПГ 2", создал 100-процентную "дочку" с названием ООО "Нордлайн".

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Владимир Путин Арктик СПГ 2 TotalEnergies
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