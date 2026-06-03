X5 сохраняет прогноз по росту выручки в 2026 году в диапазоне 12-16%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" сохраняет прогноз по росту выручки в диапазоне 12-16% по итогам 2026 года, сообщила журналистам президент компании Екатерина Лобачева.

"Прогноз по выручке не корректируем, будем стремиться выполнить рост до 16% - должны обеспечить. Пока нет (предпосылок по повышению - ИФ)", - сказала Лобачева.

В 2025 году выручка X5 выросла на 18,8% и достигла 4,642 трлн рублей. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 6,1%.