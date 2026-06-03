X5 не планирует активных действий по монетизации казначейского пакета при текущей конъюнктуре рынка

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "X5" в настоящий момент не предпринимает активных действий по вопросу монетизации казначейского пакета акций (9,7% УК) на фоне текущей конъюнктуры рынка, сообщила журналистам президент компании Екатерина Лобачева.

"Мы изучаем и следим. Но конкретного решения пока нет, мы смотрим на конъюнктуру рынка - пока она не предполагает каких-то активных действий", - сказала она.

В конце марта финдиректор ритейлера Николай Иванов сообщал, что компания ведет переговоры с пулом инвесторов, которые заинтересованы в приобретении этого пакета.

Казначейский пакет возник после редомициляции компании в рамках закона об экономически значимых организациях.

Впервые X5 сообщила о возможной монетизации казначейского пакета в ноябре прошлого года после осуществления выплаты бывшему нидерландскому холдингу за нераспределенные акции.

Отчуждение этих акций может произойти в течение трех лет, сообщала компания. Среди опций допускается использование акций как платежного средства в M&A; продажа акций; размещения облигаций с погашением акциями и другие варианты.

При этом компания не ожидает, что в результате таких сделок будут увеличены доли крупнейших акционеров X5.