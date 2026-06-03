Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7,97 млн баррелей, сильнее прогноза

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 29 мая, выросли на 3,364 млн баррелей, дистиллятов - на 1,502 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, резервов бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 583 тыс. баррелей.