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Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7,97 млн баррелей, сильнее прогноза

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 29 мая, выросли на 3,364 млн баррелей, дистиллятов - на 1,502 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, резервов бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 583 тыс. баррелей.

США
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