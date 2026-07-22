Шохин заявил о риске "осенних банкротств" при сохранении ставки ЦБ на текущем уровне

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Аргументы не снижать ключевую ставку есть, но такое решение ЦБ РФ чревато риском банкротств и остановкой уже реализуемых инвестпроектов, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"С одной стороны, мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время. Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться, исходя из данных "Электронного бюджета". Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки", - приводит его слова пресс-служба бизнес-объединения.

"С другой стороны, в рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса (аналогичные оценки есть и у других деловых объединений) при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. Так что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски "осенних банкротств" из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике", - добавил Шохин.

Он отметил, что высокая ставка создается "значимые риски" для импортозамещающих проектов. "Сейчас они находятся в особенно уязвимом положении - высокая инвестиционная активность в предыдущие годы, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики. Но сегодня эти проекты сталкиваются уже не столько с проблемой финансирования закупок и пусконаладки (оборудование заказано, нередко смонтировано и запущено), сколько с отсутствием заказов на готовую продукцию", - заявил глава РСПП.

По его словам, заморозка инвестиционной активности в РФ стала уже очевидным фактом. "Текущий всплеск инвестиционных расходов, который фиксируется в статистике, в основном связан с незапланированными восстановительными работами по понятным причинам, а вовсе не оживлением экономики. Компании берут кредиты только на латание дыр, а не на развитие", - считает Шохин.

Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин заявил о том, что снижение ключевой ставки "и должно быть, и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики".

"РСПП полностью разделяет и поддерживает этот подход главы государства: снижение ключевой ставки должно быть именно естественным процессом, синхронизированным с реальной макроэкономической динамикой. Мы исходим из того, что замедление инфляции и охлаждение кредитной активности уже создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, но на всякий случай готовимся ко всем вариантам развития событий, включая ее сохранение на текущем уровне", - сказал Шохин.