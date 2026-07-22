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Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев

Ситуация в Азовском море несет риски и для мирового рынка, и для российских аграриев
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия после атак на гражданские суда в Азовском море временно ограничила судоходство по Азово-Донскому каналу. Среди застрявших там судов есть сухогрузы с зерном на экспорт. Как это положение отразится на мировом зерновом рынке? На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседовал с ведущим научным сотрудником ИМЭМО имени Е.М. Примакова Борисом Фрумкиным.

Миру грозит зерновой кризис?

Корр.: Учитывая, что через Азовское море проходит до четверти российского экспорта пшеницы и других зерновых поставок, как эти события отразятся на мировом рынке зерна? Чем они грозят мировому зерновому кризису?

Фрумкин: Так однозначно предрекать мировой кризис я бы не стал. Россия, конечно, - крупный экспортер зерна, а по пшенице даже первый. В прошлом году, например, 22% мирового экспорта пшеницы пришлось на Россию. Прогнозы на этот год тоже немалые: 21-22%. Основная часть традиционно вывозилась через южные порты – азовские и черноморские, которые находятся рядом с основными зерновыми районами юга России. В частности, на Азовское море приходилось около четверти всего вывоза.

Но начиная с 8-10 июля, в связи с нарушениями нормального судоходства, вывоз на экспорт нарушился: порты не могут разгружать, потому что корабли не могут подойти к ним. Соответственно растет цена страховки, фрахта и, как следствие, наша пшеница теряет, с точки зрения международных показателей, свою конкурентоспособность.

Корр.: Мировой рынок, зерновые биржи как-то отреагировали?

Фрумкин: Конечно. Биржевые цены на Чикагской и других биржах за первую неделю подскочили на 3-5%, а фьючерсные прогнозы на сентябрь и позже - еще пессимистичнее.

Корр.: На чем основываются эти прогнозы?

Фрумкин: Они учитывают, что российский экспорт зерна еще не достиг своего пика. Он приходится на август-декабрь. И если такие нарушения сохранятся, то мировой рынок недополучит значительное количество российского зерна, причем не только пшеницы. Надо иметь в виду, что порты вывозят не только пшеницу, но, например, подсолнечное масло и т.д. И тогда, по разным оценкам, экспорт, если все это продлится, скажем, до зимы, сократится процентов на десять и больше.

Это очень серьезно скажется на наших основных импортерах, прежде всего, на близлежащих странах, а точнее на Турции, Египте, странах Ближнего Востока, в том числе, на Саудовской Аравии и частично на Иране. Они вынуждены будут платить более высокие цены за зерно - и не только за российское, - потому что все биржи при таком положении поднимут цены. И естественно, если экспортный спрос уменьшается, то, значит, зерно остается в стране, цены на него падают, что тоже снижает прибыль всего нашего зерноводства.

Альтернативные пути есть, но…

Корр.: Альтернативные пути есть? Россия располагает крупными экспортными терминалами на Черном море, в частности, в Новороссийске и Тамани? Туда зерно может быть перенаправлено?

Фрумкин: Можно задействовать альтернативные вывозы по железной дороге, по Волго-Донскому каналу, наконец, через порты Черного моря, а не Азовского и т.д. Можно частично по железной дороге перебросить на Балтику, то есть в Калининградский порт, но это радикально не изменит ситуацию, потому что мощностей гораздо меньше, чем на Черном море.

Я думаю, что с учетом принимаемых мер и с изменениям обстановки на Азовском море, нам удастся стабилизировать положение. Но если нынешняя ситуация затянется, то это будет удар и по нашим аграриям, и по нашим постоянным клиентам в развивающихся странах, и по мировому рынку тоже.

Корр.: И все же повторю вопрос: глобальный зерновой кризис в мире реален?

Фрумкин: Нет, глобального кризиса точно не будет, потому что зерно производится не только у нас. Другие страны могут частично компенсировать нехватку зерна. Но для наших постоянных покупателей, это, конечно, большой удар, потому что наша пшеница была самой конкурентоспособной, а особенно для стран средиземноморского бассейна: транспортное плечо небольшое, фрахт, соответственно, не такой дорогой. А если им везти из Латинской Америки или из Соединенных Штатов, то сама логистика резко подорожает, и изменятся не в лучшую сторону другие условия.

Ждем заинтересованных посредников?

Корр.: Можно ждать вмешательства посредников? В недалеком прошлом, когда были зерновые проблемы на Черном море, в ситуацию активно вмешался президент Турции.

Фрумкин: Да, в 2022-23 годах, с участием России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций действовала зерновая сделка. ООН договорилась с Россией и Украиной, а турки гарантировали свободный проход с условием, что на этих судах будут перевозиться только разрешенные грузы – зерно и т.д. И тогда эту проблему удалось частично решить. И все же из-за возникших тогда проблем с транспортировкой российской пшеницы многие развивающиеся страны серьезно пострадали.

Будем надеяться, что сейчас такого не произойдет. Турция, безусловно, очень заинтересована, потому что она, если не крупнейший, то в первой тройке импортеров российского зерна. Большую роль в этом играет небольшое транспортное расстояние по морю от нас до Турции. Поэтому, я думаю, что Турция и другие страны как-то попытаются способствовать решению этих проблем тоже.

Азовское море Новороссийск Азово-Донский канал Волго-Донский канал Борис Фрумкин
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