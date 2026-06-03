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Цены на плодоовощную продукцию в РФ выросли на 1,1% впервые с конца марта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию с 26 мая по 1 июня выросли на 1,1%, сообщил Росстат в среду.

Рост зафиксирован впервые с конца марта.

Так, огурцы подорожали на 6,7% (на 0,2% неделей ранее), лук - на 2,8% (на 2,1%), свекла - на 2,3% (на 1,6%), картофель - на 1,5% (на 0,8%), капуста - на 1,5% (на 1,3%), морковь - на 0,8% (на 1,3%), помидоры - на 0,7% (снижение на 3,6%).

Цены на бананы снизились на 0,5% (за предыдущую неделю не изменились) на яблоки - на 0,3% (рост на 0,1%).

Таким образом, с начала года цены на морковь выросли на 41,7%, капусту - на 37,6%, свеклу - на 26,1%, картофель - на 25,1%, лук - на 17,7%, яблоки - на 7,3%, помидоры - на 6,6%, бананы - на 3,2%. Цены на огурцы в настоящее время на 32,2% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
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