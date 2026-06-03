В России в апреле выпуск серебра упал на 35,9%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU -Россия в апреле 2026 года незначительно, на 0,1%, сократила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в годовом измерении, выпуск серебра сократился на 35,9%, сообщил Росстат.

По сравнению с мартом выпуск золота снизился на 3,5%. При этом по итогам 4 месяцев он превышает результат аналогичного периода прошлого года на 0,9%.

Производство золотосодержащих концентратов в апреле выросло на 4,8% к апрелю прошлого года, хотя сократилось на 5,3% к марту текущего. Всего за январь-апрель показатель вырос на 5,9%.

Выпуск серебра (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) в апреле упал на 35,9% год к году и на 20,2% к предыдущему месяцу. Общий результат 4 месяцев уступает соответствующему периоду прошлого года 26,9%.

Абсолютных показателей по выпуску драгметаллов и их концентратов Росстат не публикует.

Ювелирных изделий из золота и серебра в апреле было произведено на 25,6 млрд рублей - это на 10,5% больше, чем в апреле прошлого года, и 3,1% больше, чем в марте текущего. С начала год рост составляет 1,6%.