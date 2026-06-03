Росстат отметил рост в мае предпринимательской уверенности и в добыче, и в обработке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в мае 2026 года вырос на 0,8 процентных пункта (п.п.) по сравнению с апрелем - до минус 2,9%, сообщил Росстат в среду.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в мае 2026 года увеличился на 2,2 п.п., составив минус 1,1%.

Росстат в мае провел обследование 5,5 тыс. организаций, не относящихся к малому бизнесу.

В мае 2025 г. индекс предпринимательской уверенности в добывающем секторе экономики составлял минус 2,2%, в обрабатывающем секторе экономики - минус 0,4%.

В добыче полезных ископаемых на положительную динамику индекса в мае по сравнению с апрелем повлияло увеличение позитивных оценок респондентами перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 6,0% до 8,1% и снижение доли респондентов, указавших на накопление текущих запасов готовой продукции, с (-5,1%) до (-6,2%). В то же время увеличение негативных оценок респондентами спроса на продукцию в текущем месяце, с (-22,2%) до (-22,9%) замедлило рост индекса.

В обрабатывающих производствах на рост индекса повлияло увеличение положительных оценок респондентами как спроса на продукцию в текущем месяце с (-28,8%) до (-27,6%), так и перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 21,4% до 26,7%. Незначительные колебания оценок накопления текущих запасов готовой продукции не повлияли на индекс.