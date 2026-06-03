Из ФНБ разрешили направить еще 67 млрд руб. на расширение производства самолетов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Предельный объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который может быть направлен на инвестпроект по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов, увеличен на 67 млрд руб. и теперь составляет 350,8 млрд руб.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. Дополнительный транш, согласно документу, будет выделен в 2026 году.

Общий объем финансирования проекта остался прежним - более 1 трлн руб. За счет увеличения выделяемых из ФНБ средств предполагается сокращение заемного финансирования - с 380,9 до 313,9 млрд руб. Собственные средства участников инвестпроекта, как и ранее, должны составить 122,8 млрд руб., бюджетные - 215,6 млрд руб.

Инвестпроект был утвержден в январе 2024 года, его инициатором является госкорпорация "Ростех" (объединяет предприятия авиапрома ПАО "ОАК"). Проект предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Реализация проекта должна обеспечить выпуск до 2030 года более 600 полностью отечественных самолетов, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства из ФНБ привлекаются на проект на возвратной основе: через размещение "Ростехом" 15-летних облигаций под 1,5% годовых, которые выкупает Минфин (первые два года предусмотрен льготный период по выплате купонного дохода).