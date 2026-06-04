Brent подешевела до $96,18 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть несколько ускорили снижение днем в четверг, инвесторы продолжают следить за геополитическими новостями.

К 14:09 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,63 (1,67%) до $96,18 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,33 (1,39%), до $94,69 за баррель.

В среду Brent подорожала на 1,89%, WTI - на 2,41%.

Давление на нефтяные цены оказывает оптимизм по поводу возможности урегулирования ближневосточного конфликта, возросший после сообщений Госдепартамента США о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

"Иран настаивает на прекращении израильской агрессии в отношении Ливана, имея в виду "Хезболлу", и в этом направлении, похоже, действительно произошел прорыв", - написал аналитик PVM Oil Джон Эванс.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что пока доволен ходом переговоров с Ираном. Рассуждая о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. "Может быть, ничего не будет. А может, все будет успешно, и тогда есть шансы на успех к концу этой недели", - сказал он.

Аналитики ING полагают, что повышательные риски для цен на нефть будут сохраняться даже в случае восстановления поставок из Персидского залива. Они отмечают значительное сокращение мировых резервов нефти, выполнявших в последние месяцы функцию подушки безопасности для нефтяного рынка.

"Даже если мы увидим скорое возобновление судоходства через Ормузский пролив, восстановление поставок будет медленным и постепенным", - пишут эксперты банка.

"Резервы, вероятно, продолжат уменьшаться и в третьем квартале, - предупреждают в ING. - До тех пор, пока не произойдет полной нормализации региональных потоков нефти, рынок будет подвержен резким колебаниям цен".

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.