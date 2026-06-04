Процедуру заморозки членства Армении в ЕАЭС планируется проработать к декабрю

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Договор о ЕАЭС не предусматривает процедуры выхода члена союза либо приостановки членства, возможность применения этих мер будет проработана к декабрю, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер Алексей Оверчук.

"Мы сейчас будем изучать, что будет означать приостановка. Правда в том, что в Договоре о союзе не предусмотрен режим приостановки членства, не предусмотрен режим исключения членов. Поэтому это все надо очень внимательно, с правовой точки зрения, изучить к декабрю", - сказал он.

В конце мая по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Астане Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли заявление, согласно которому к вопросу членства Армении в ЕАЭС предполагается вернуться на следующем заседании ВЕЭС