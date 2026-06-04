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"Россети" могут принять участие в проектах "Росатома" за рубежом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" договорилась о расширения сотрудничества с ПАО "Россети", возможно участие сетевой компании в проектах за рубежом, сообщили "Россети" по итогам подписания соответствующей "дорожной карты".

"Дорожная карта предусматривает рассмотрение возможности совместного продвижения российских технологий на зарубежные рынки. Для зарубежных партнеров стороны сформируют комплексное предложение, объединяющее компетенции двух компаний по самым разным направлениям. Группа "Россети" обеспечит аудит и разработку схем развития сетевого комплекса, проектирование и инжиниринг инфраструктурных объектов, поставки оборудования и обучение персонала", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в числе основных направлений совместной работы упомянуты ВИЭ, системы накопления, а также технологии постоянного тока и высокотемпературной сверхпроводимости.

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