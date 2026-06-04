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Госдуме предложили ввести механизм возмещения вреда землям сельхозназначения

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам внесла в парламент поправку, которая вводит механизм возмещения ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения; размер компенсации будет рассчитываться по методике, которую утвердит Минсельхоз.

Поправку о механизме возмещения вреда внесли ко второму чтению законопроекта № 961040-8. В первом чтении документ предусматривал включение данных частных аккредитованных лабораторий в государственный учет плодородия земель сельхозназначения.

Согласно тексту внесенной поправки, вред, причиненный сельхозземлям, подлежит возмещению лицом, его причинившим. Размер вреда будет определяться по методике, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по выработке политики в сфере использования и охраны сельхозземель (Минсельхоз). При отсутствии такой методики размер вреда будет рассчитываться исходя из фактических затрат на воспроизводство плодородия земель.

Сейчас в профильном законе "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" специального механизма возмещения вреда сельхозземлям нет. Ущерб взыскивается по общим нормам - ст. 77-78 закона "Об охране окружающей среды" и ст. 76 Земельного кодекса, размер вреда рассчитывается по методике Минприроды.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Минприроды Минсельхоз Госдума
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