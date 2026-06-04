ЦБ с 2027 года внедрит концепцию консолидированного раскрытия информации о собственниках финорганизаций

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 1 января 2027 года рассчитывает внедрить на финансовом рынке РФ концепцию обобщённого раскрытия, которая даст аналитикам и заинтересованным лицам возможность оценивать собственников финансовых организаций без привязки к конкретным персонам, сообщила начальник управления оценки деловой репутации структур собственности и контролирующих лиц ЦБ РФ Лусинэ Карапетян, выступая на XXVII международной научно-практической конференции "Страхование, образование и наука" в Санкт-Петербурге в четверг.

"Нормативный акт сейчас находится в Минюсте. Мы рассчитываем, что после прохождения регистрации он вступит в силу с 1 января 2027 года", - пояснила представитель регулятора.

Возвращаться к прежним формам раскрытия информации о собственниках финорганизаций Банк России не намерен, результаты обобщенного анализа будут публиковаться.

"Не раскрываются данные, идентифицирующие конкретных участников структур собственности и сведения о взаимосвязях между ними. Используются обезличенные критерии и переход на стандартизированные критерии", - продолжила Карапетян. То есть никогда прежние данные о структуре собственников "не появятся в открытом доступе", заявила она.

Сегодня сама финорганизация "имеет право самостоятельно себя раскрывать". Но кто это делает на самом деле, задалась она риторическим вопросом, – "пара банков и несколько страховых компаний".

ЦБ проводил опрос рынка, чтобы понять, хотят ли его участники вернуться к прежним практикам. Ответ был преимущественно отрицательным.

Новая обобщенная система раскрытия информации от ЦБ будет основана на критериях качества, таких критериев 14.

Согласно приведенным Карапетян данным, влиять на оценку будет в том числе информация о наличии лиц, в отношении которых есть предписания в связи с неудовлетворительным финансовым положением, нарушением требований к деловой репутации, а также наличие в организации лиц, замеченных в нарушении требований ЦБ о согласовании и одобрении Банком России сделок. Также будет влиять информация о признании лиц несостоятельными банкротами, о наличии в финорганизациях лиц, которые выступают резидентами недружественных государств или резидентами офшорных зон, лиц с отозванной лицензией на осуществление деятельности и нарушивших федеральные законы или нормакты ЦБ.

Обсуждение новой концепции Банком России с участниками финансового рынка, в том числе с крупнейшими игроками в отдельных секторах, проходило в 2025 году. Также был проведен опрос, в котором было задействовано 400 финансовых организаций.

Карапетян напомнила, что до 2022 года Банк России "размещал все структуры собственности пяти видов финансовых организаций, в том числе страховых, на сайте Банка России. Это был очень удобный ресурс для аналитиков, инвесторов, научного сообщества, правоохранительных органов, для иностранных регуляторов, клиентов - для всех был удобен доступ в одной точке ко всем собственникам компании, по всей цепочке связей.

"Эта точка структур собственности собирала где-то 1 млн просмотров в месяц, - привела данные Карапетян. - И в 2022 году (...) мы поняли, что санкционное давление приводит к конкретным персональным санкциям, которые вводятся в отношении крупных компаний".

Тогда регулятор полагал, закрывая данные, что эта мера временная. Однако уже в середине 2023 года стало понятно, что требуется разработка новых подходов, сделала вывод представитель ЦБ.